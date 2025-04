Il messinese Franco Montenegro tra i cardinali elettori del prossimo Conclave

Il cardinale messinese Franco Montenegro, figura tra i 135 cardinali elettori chiamati a partecipare al prossimo Conclave nella solenne cornice della Cappella Sistina. In quanto membro del Collegio cardinalizio e con età inferiore agli 80 anni, il prelato messinese prenderà parte all'elezione del successore di papa Francesco, contribuendo con la sua esperienza e il suo sguardo pastorale al.

