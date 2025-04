Il lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco la Rai sospende Un posto al sole e rivoluziona il palinsesto

La scomparsa di Papa Francesco ha generato un'ondata di commozione che ha attraversato l'intero Paese, imponendo una pausa collettiva anche nel mondo della televisione. In questo clima di dolore e raccoglimento, la Rai ha scelto di sospendere tutte le trasmissioni di intrattenimento, compreso UPAS, la celebre soap che da anni accompagna milioni di telespettatori.

