Feedpress.me - Il "grande dolore" di Mattarella e la commozione di Meloni per la morte di Francesco. Metsola e von der Leyen: "L'Europa piange il Papa del popolo"

Leggi su Feedpress.me

«Ho appreso conpersonale la notizia delladi, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. Ladisuscitatra gli italiani e in tutto il mondo . Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di.