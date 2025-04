Il dolore dell’Emilia Romagna per la morte di Papa Francesco Diretta

Papa è morto questa mattina lasciando una profonda scia di dolore sia nei comuni cittadini che nelle istituzioni. Immediate e accorate le reazioni del mondo politico e non dell’Emilia Romagna, in cui il Pontefice era stato in visita nel 2017: da Bologna, a Carpi e Cesena. Il governatore Michele de Pascale: “Una figura che ha saputo parlare al mondo intero con parole e gesti di disarmante semplicità e immenso significato”. Ilrestodelcarlino.it - Il dolore dell’Emilia Romagna per la morte di Papa Francesco. Diretta Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 21 aprile 2025 – Ilè morto questa mattina lasciando una profonda scia disia nei comuni cittadini che nelle istituzioni. Immediate e accorate le reazioni del mondo politico e non, in cui il Pontefice era stato in visita nel 2017: da Bologna, a Carpi e Cesena. Il governatore Michele de Pascale: “Una figura che ha saputo parlare al mondo intero con parole e gesti di disarmante semplicità e immenso significato”.

