Il costume di Batman Lo odiavo ha reso difficile fare il film la confessione di Ben Affleck

Essere? Un sogno per molti, ma un incubo (termico) per Ben. L’attore e regista, due volte premio Oscar, ha rivelato in una recente intervista al magazine GQ di aver letteralmente “odiato” indossare l’iconicodell’Uomo Pipistrello sui set di “v Superman: Dawn of Justice” (2016) e “Justice League” (2017). Un’esperienza definita addirittura “devastante”. Promuovendo il suo nuovo“The Accountant 2” (nelle sale dal 24 aprile),si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, o meglio, dal mantello, descrivendo senza mezzi termini la scomodità della Bat-tuta. “Era orrendo da indossare”, ha dichiarato senza mezzi termini. Il problema principale? Il caldo infernale.“Tengono terribilmente caldo. Non lasciano respirare la pelle”, ha spiegato l’attore 52enne. “Sono fatti per apparire in quel modo, e non c’è alcuna attenzione per chi li indossa”.