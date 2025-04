Il calcio si ferma per Papa Francesco le partite rinviate

calcio si ferma per Papa Francesco. "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi". Lo rende noto la Lega in una nota. Ecco le gare rinviate: SERIE A ENILIVE: Torino-Udinese Cagliari-Fiorentina Genoa-Lazio Parma-Juventus PRIMAVERA 1: Roma-Udinese Monza-Sassuolo Sampdoria-Torino "Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco", ha scritto in una nota, il presidente della Figc Gabriele Gravina. Iltempo.it - Il calcio si ferma per Papa Francesco: le partite rinviate Leggi su Iltempo.it Ilsiper. "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sonoa data da destinarsi". Lo rende noto la Lega in una nota. Ecco le gare: SERIE A ENILIVE: Torino-Udinese Cagliari-Fiorentina Genoa-Lazio Parma-Juventus PRIMAVERA 1: Roma-Udinese Monza-Sassuolo Sampdoria-Torino "Ilitaliano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità", ha scritto in una nota, il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Approfondimenti da altre fonti: Morte Papa Francesco, non si ferma solo la Serie A: la FIGC sospende tutta l’attività calcistica in Itali; Morte di papa Francesco: la Serie A si ferma, rinviata Parma-Juve; La Serie A si ferma per Papa Francesco: rinviate le partite in programma oggi; Morto Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate le partite di oggi, il comunicato; La Serie A si ferma per la morte di Papa Francesco.

Calcio, il campionato si ferma per Papa Francesco: le partite rinviate - Il calcio si ferma per Papa Francesco. "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare ... (iltempo.it)

Morte Papa Francesco: la Serie A si ferma, tutte le partite rinviate - La morte del Santo Padre ferma il calcio. La Lega ha comunicato il rinvio, a data da destinarsi, di tutte le gare in programma. (msn.com)

Morto Papa Francesco, rinviate tutte le partite di Serie A, B e C - Il mondo in lutto per Papa Francesco. Anche il mondo del Calcio si ferma per un giorno: era già nell'aria, ma ora è ufficiale, i campionati di Serie A, B e anche Serie C ... (msn.com)