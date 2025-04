Il calcio si ferma per Papa Francesco FIGC sospende tutte le gare

FIGC ha disposto il rinvio di tutte le partite in programma oggi, in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta questa mattina all’età di 88 anni. Tra gli incontri sospesi anche la sfida tra Arezzo e Lucchese, che sarà recuperata in data da destinarsi.Un gesto condiviso da tutte le componenti del calcio italiano, dalla Serie A fino ai Dilettanti, per onorare la memoria di un Pontefice che ha sempre dimostrato una particolare attenzione per il mondo dello sport, e del calcio in particolare.“Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco” – ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina – “Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. Lortica.it - Il calcio si ferma per Papa Francesco: FIGC sospende tutte le gare Leggi su Lortica.it In un clima di profonda commozione, laha disposto il rinvio dile partite in programma oggi, in segno di lutto per la scomparsa di, avvenuta questa mattina all’età di 88 anni. Tra gli incontri sospesi anche la sfida tra Arezzo e Lucchese, che sarà recuperata in data da destinarsi.Un gesto condiviso dale componenti delitaliano, dalla Serie A fino ai Dilettanti, per onorare la memoria di un Pontefice che ha sempre dimostrato una particolare attenzione per il mondo dello sport, e delin particolare.“Ilitaliano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità” – ha dichiarato il presidente dellaGabriele Gravina – “Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e alin particolare, di cui era appassionato.

Notizie raccolte sul web: Morte Papa Francesco, non si ferma solo la Serie A: la FIGC sospende tutta l’attività calcistica in Itali; Morto Papa Francesco, tutte le gare di B rinviate: Cittadella-Salernitana a data da destinarsi; Calcio, rinviate tutte le partite di oggi per la morte di Papa Francesco; La Serie A si ferma per la morte di Papa Francesco; È morto Papa Francesco: si ferma il calcio italiano.

Il calcio italiano si ferma per la morte di Papa Francesco: rinviate tutte le partite, dalla A in giù - Il calcio italiano si ferma per la morte di Papa Francesco. Le quattro partite di Serie A in programma nel giorno di Pasquetta e tutte le altre in calendario in ogni competizione non si disputeranno, ... (ilfattoquotidiano.it)

Serie A e il calcio italiano si fermano per Papa Francesco: ecco tutte le gare rinviate - Rimandate le quattro partite di Serie A in programma lunedì 21 aprile. La Figc ha sospeso tutte le attività calcistiche fino ai Dilettanti ... (msn.com)

Morto Papa Francesco, si ferma il calcio italiano: rinviate tutte le partite - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)