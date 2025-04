Il Borgo dei Borghi Lazise sesta e provincia di Verona in vetrina

provincia di Verona e Laga di Garda in vetrina, anche se non vincenti, nell'edizione 2025 de "Il Borgo dei Borghi". Ieri sera, 20 aprile, su Rai 3 è andata in onda la finale del fortunato contest che ogni anno elegge il Borgo più bello d'Italia. In gara c'era anche Lazise che ha chiuso al sesto. Veronasera.it - Il Borgo dei Borghi: Lazise sesta e provincia di Verona in vetrina Leggi su Veronasera.it die Laga di Garda in, anche se non vincenti, nell'edizione 2025 de "Ildei". Ieri sera, 20 aprile, su Rai 3 è andata in onda la finale del fortunato contest che ogni anno elegge ilpiù bello d'Italia. In gara c'era ancheche ha chiuso al sesto.

