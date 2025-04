I ritratti di Papa Francesco nei suoi dodici anni di Pontificato

Francesco Guadagnuolo, primo ritratto di Papa FrancescoROMA – Si è spento all’alba, lasciando un mondo ferito, un mondo a pezzi, proprio come lui aveva detto. Papa Francesco, il Pontefice della Pace, ha chiuso gli occhi alle 7:35 del 21 aprile 2025 nel lunedì dell’Angelo e nel silenzio, il cuore del mondo ha battuto più forte, colmo di un dolore che non si può misurare. Nei suoi dodici anni di Pontificato, ha sfidato le ombre della guerra e della povertà, ha parlato ai potenti senza paura ed ha abbracciato gli ultimi con amore.Era un uomo che portava la speranza sulle spalle, un pastore che non temeva il buio, ma che cercava sempre la luce. Ora quella luce si è fatta eterna, nel cielo che lo accoglie come un padre stanco, tornato finalmente a casa.Francesco Guadagnuolo, con pennellate delicate e colori vibranti, ha raccolto nel tempo il volto di questo Papa, anno dopo anno, come un diario dipinto della sua missione sulla terra. Lopinionista.it - I ritratti di Papa Francesco nei suoi dodici anni di Pontificato Leggi su Lopinionista.it Guadagnuolo, primo ritratto diROMA – Si è spento all’alba, lasciando un mondo ferito, un mondo a pezzi, proprio come lui aveva detto., il Pontefice della Pace, ha chiuso gli occhi alle 7:35 del 21 aprile 2025 nel lunedì dell’Angelo e nel silenzio, il cuore del mondo ha battuto più forte, colmo di un dolore che non si può misurare. Neidi, ha sfidato le ombre della guerra e della povertà, ha parlato ai potenti senza paura ed ha abbracciato gli ultimi con amore.Era un uomo che portava la speranza sulle spalle, un pastore che non temeva il buio, ma che cercava sempre la luce. Ora quella luce si è fatta eterna, nel cielo che lo accoglie come un padre stanco, tornato finalmente a casa.Guadagnuolo, con pennellate delicate e colori vibranti, ha raccolto nel tempo il volto di questo, anno dopo anno, come un diario dipinto della sua missione sulla terra.

Altre testate riportano aggiornamenti: Ritratti di Papa Francesco nei suoi dodici anni di Pontificato; E’ morto Papa Francesco; Basta col Vaticano! La Pasqua in fuga di papa Francesco; Intervista all’artista russo Nikas Safronov: l’arte come ponte tra culture e spiritualità; Viaggio in Asia, tra i doni di Francesco una medaglia che parla all'Oriente.

I ritratti di Papa Francesco nei suoi dodici anni di Pontificato - ROMA - Si è spento all’alba, lasciando un mondo ferito, un mondo a pezzi, proprio come lui aveva detto. Papa Francesco, il Pontefice della Pace, ha chiuso ... (lopinionista.it)

Il ricordo dell’ottico che serve il Vaticano dal 2012: “Con papa Francesco un rapporto particolare” - Il ricordo di Luca Spiezia, titolare del negozio di ottica frequentato anche Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ricorda Papa Francesco, scomparso ... (fanpage.it)

La scomparsa di Papa Francesco, i cambi di palinsesto Rai - Rai ed i suoi 890 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... (rai.it)