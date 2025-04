Holger Rune vince a Barcellona il danese è tornato a essere il ‘terzo incomodo’ tra Alcaraz e Sinner

essere all’altezza della situazione. In un periodo di transizione, come questo, ci si chiede quali saranno i futuri equilibri.Per quanto si è visto negli ultimi due/tre anni, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno tutte le possibilità per essere i riferimenti. Lo spagnolo e l’italiano l’anno scorso si sono divisi la torta negli Slam in maniera equa, con Jannik a dominare nei Major sul cemento e l’iberico a segno sulla terra rossa di Parigi e sull’erba di Londra.La classifica, nella sua impostazione sulle 52 settimane, sorride a Sinner, più continuo rispetto a Carlitos, che nei fatti è tornato n. Oasport.it - Holger Rune vince a Barcellona: il danese è tornato a essere il ‘terzo incomodo’ tra Alcaraz e Sinner? Leggi su Oasport.it Nel massimo circuito internazionale del tennis maschile si è in una fase di ricambio generazionale. I “mostri sacri” sono ormai quasi tutti andati in pensione e solo Novak Djokovic resiste stoicamente, volendo dimostrare a se stesso e ai suoi avversari diall’altezza della situazione. In un periodo di transizione, come questo, ci si chiede quali saranno i futuri equilibri.Per quanto si è visto negli ultimi due/tre anni, Carlose Jannikhanno tutte le possibilità peri riferimenti. Lo spagnolo e l’italiano l’anno scorso si sono divisi la torta negli Slam in maniera equa, con Jannik a dominare nei Major sul cemento e l’iberico a segno sulla terra rossa di Parigi e sull’erba di Londra.La classifica, nella sua impostazione sulle 52 settimane, sorride a, più continuo rispetto a Carlitos, che nei fatti èn.

