Ilfattoquotidiano.it - Guerra dei dazi Stati Uniti – Cina, la rappresaglia di Pechino: gli aerei Boeing tornano negli Usa

Le compagnie aeree cinesi hanno iniziato a rispedire gliUsa, con un 737 Max che è atterrato sabato a Seattle presso l’hub del gruppo. Lo riporta la Fox, citando l’agenzia inglese Reuters, secondo cui il primo rientro è avvenuto dopo che laha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare altre consegne di, nell’ambito delle ritorsioni dicontro iUsa saliti al 145% sull’import dei beni made in China.Tuttavia, tre 737 Max in preparazione al centrodi Zhoushan per due vettoricinesi, sarebberorichiamatiUsa la scorsa settimana, secondo l’agenzia di news The Air Current. L’aereo ritornato a Seattle, dipinto con la livrea di Xiamen, era tra i jet 737 Max in attesa al centro di Zhoushan per i lavori finali di assemblaggio e la consegna.