Grosso masso precipita da un costone al Lago di Albano e schiaccia un8217automobile sulla strada in corso i rilievi

masso si è staccato da un costone sul Lago di Albano, a Castel Gandolfo, ed è finito sulla sottostante via dei Pescatori. Nell'impatto il pezzo di roccia ha schiacciato e distrutto un'automobile in sosta. Sono in corso i sopralluoghi per determinare le cause del crollo. Leggi su Fanpage.it Lunedì mattina unsi è staccato da unsuldi, a Castel Gandolfo, ed è finitosottostante via dei Pescatori. Nell'impatto il pezzo di roccia hato e distrutto un'automobile in sosta. Sono ini sopralluoghi per determinare le cause del crollo.

