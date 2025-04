Gli ultimi ricoveri e la salute di Papa Francesco

Papa Francesco dopo le dimissioni. Tgcom24.mediaset.it - Gli ultimi ricoveri e la salute di Papa Francesco Leggi su Tgcom24.mediaset.it Era il 4 luglio del 2021 quando si sottopose a un intervento chirurgico programmato a causa di una stenosi diverticolare del colon. Il 29 marzo del 2023 - quasi un paio d'anni dopo l'operazione al colon - venne ricoverato al Gemelli per una "brutta polmonite", come lui stesso l'aveva descritta. "La morte non l'ho vista ma l'ho vista venire. È brutta eh!", le parole didopo le dimissioni.

Gli ultimi ricoveri e la salute di Papa Francesco - Quattro ricoveri negli ultimi quattro"anni:"prima dell'ultimo"per polmonite bilaterale, Papa Francesco era stato ospedalizzato altre tre volte al Policlinico Gemelli di Roma ... (msn.com)

Francesco e la battaglia contro le malattie: gli ultimi mesi di un Pontefice provato nel corpo - Dalle bronchiti ai ricoveri, fino alla crescente fragilità: gli ultimi mesi di Papa Francesco sono stati segnati dalla malattia. Il suo corpo si è indebolito, ma la sua fede è rimasta salda fino alla ... (msn.com)

Gli ultimi giorni del papa che ha chiesto fino alla fine giustizia per gli esclusi - Dal ricovero all’ultima apparizione in piazza San Pietro. L’attenzione agli ultimi, agli “scartati” dalla storia, a chi lascia la propria terra per fuggire con la famiglia in cerca di una vita più giu ... (editorialedomani.it)