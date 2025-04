Gli ultimi giorni di Papa Francesco il saluto ai fedeli nel giorno di Pasqua un momento quasi profetico

Papa Francesco aveva cominciato la convalescenza ma negli ultimi giorni aveva fatto alcune visite improvvise a San Pietro, sempre col pensiero rivolto ai fedeli Vanityfair.it - Gli ultimi giorni di Papa Francesco: il saluto ai fedeli nel giorno di Pasqua, un momento quasi profetico Leggi su Vanityfair.it Dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma,aveva cominciato la convalescenza ma negliaveva fatto alcune visite improvvise a San Pietro, sempre col pensiero rivolto ai

