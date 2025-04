Calciomercato.it - Giuntoli stravolge tutto: la “follia” della Juve con Tonali e Yildiz

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri rischiano di sacrificare qualche pezzo pregiato nel mercato estivo per raggiungere qualche sogno: cosa può succedereLacontinua la caccia alla Champions League in una stagione che di sicuro sarà deludente dopo le eliminazioni premature nelle coppe. Il quarto posto è l’obiettivo minimo, bisognerà ripartire dal fallimento dell’operazione Thiago Motta e dalla ricerca – praticamente certa – di un allenatore al posto di Igor Tudor. Dopo il Parma, un paio di scogli importanti come Bologna e Lazio poi tre partite abbordabili come Monza, Udinese e Venezia per chiudere questa stagione.Sandro(LaPresse) – calciomercato.itLa Champions ovviamente è vitale per il progetto del club bianconero, per continuare a fare un certo tipo di mercato e consolidare la rosa già presente, sopratnei big.