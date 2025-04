Genoa Lazio rinviata i capitolini non ci stanno la lettera e le richieste del club di Lotito

Genoa Lazio è stata rinviata, vediamo come e perché i capitolini non avrebbero accolto la decisione, ecco la lettera e le richieste del club di Lotito. Genoa Lazio si sarebbe dovuta giocare oggi ma, come noto per via della triste scomparsa di Papa Francesco il calendario di Serie A ha dovuto fermare. Tutti i match previsti per oggi infatti (Inter non 'toccata' avendo già giocato ieri) a mercoledì sera. Questa decisione tuttavia non è piaciuta a tutti. Stando a quanto scritto dall'Ansa e poi riportato da TMW infatti i capitolini avrebbero chiesto di "rimodulare il calendario". In particolare il club di Claudio Lotito vorrebbe imbastire un confronto con la Lega Serie A per spostare le gare. Il problema sarebbe stato l'aver proseguito con una decisione senza però consultare la stessa società che vorrebbe prendere parte all'estremo saluto di Sua Santità.

