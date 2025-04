Genitori nell’era digitale tra deep fake self e realtà Come guidare i figli a costruire un’identità autentica lontano dal flusso online Le parole di Alessandro D’Avenia

Alessandro D'Avenia, dalle pagine del Corriere della Sera, ha offerto, alcune settimane fa, una profonda analisi sulla miniserie "Adolescence", divenuta un fenomeno di costume su Netflix.L'articolo Genitori nell’era digitale: tra “deep-fake-self” e realtà. Come guidare i figli a costruire un’identità autentica lontano dal flusso online? Le parole di Alessandro D’Avenia . Leggi su Orizzontescuola.it D'Avenia, dalle pagine del Corriere della Sera, ha offerto, alcune settimane fa, una profonda analisi sulla miniserie "Adolescence", divenuta un fenomeno di costume su Netflix.L'articolo: tra “” edal? Ledi

Altre testate riportano aggiornamenti: Genitori nell'era digitale: tra deep-fake-self e realtà. Come guidare i figli a costruire un'identità autentica lontano dal flusso online? Le parole di Alessandro D'Avenia; Safer Internet Day. Telefono azzurro: “Ragazzi affascinati da AI ma temono deepfake”. Caffo: “Serve azione globale per proteggerli”; La pericolosa intimità dei deepfake audio; Social network, minori ed educazione digitale; I Millennial, una generazione 'di mezzo', nata analogica ma cresciuta digitale, alla ricerca di esperienze ma conscia del fatto che sarà meno ricca dei propri genitori. La fotografia dei consumi e della media fruition di Bain & Co e Il Sole 24 Ore.

Educazione digitale e la guida con consigli per genitori e adulti - Lanciamo la campagna sull’Educazione Digitale, per promuovere un accesso pieno, competente e sicuro alla rete, attraverso una guida con consigli utili per genitori e adulti per accompagnare bambine, b ... (savethechildren.it)

Povertà educativa digitale, come scuola e famiglia possono fare la differenza. La guida per genitori e insegnanti - On-life, è il termine usato da Save The Children per descrivere, nell'intreccio tra la dimensione fisica e quella digitale, il contesto in cui vivono e crescono i più giovani. Ed ecco che, in tale cor ... (orizzontescuola.it)

Essere genitori nell’era digitale - La guida “Essere Genitori nell’Era Digitale” contiene suggerimenti utili, divisi per le diverse fasce d’età: 5-8 anni, 9-11 anni e 12-14 anni. È un supporto pratico per genitori e adulti ... (pressenza.com)