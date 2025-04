Furgone in fiamme a Santa Maria a Monte

Furgone a fuoco alle prime ore della mattina di lunedì 21 aprile in via Alessandro Volta a Santa Maria a Monte.All'arrivo sul posto i Vigili del fuoco con due mezzi antincendio hanno prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento.Presenti sul posto i Carabinieri.

