Fuorionda in diretta durante l’annuncio della morte di Papa Francesco su Rai 1 ‘Oh Cri…’ VIDEO

durante la trasmissione Storie Italiane, in onda su Rai 1, Eleonora Daniele ha interrotto la diretta per annunciare la morte di Papa Francesco. Mentre leggeva le agenzie, visibilmente commossa, il pubblico ha potuto ascoltare un Fuorionda che ha colpito per la sua spontaneità.In sottofondo, poco prima che la conduttrice parlasse, si sono sentite chiaramente due esclamazioni:"Oh, Cristo." e subito dopo "Oh Signore.". Parole cariche di sgomento, probabilmente pronunciate da qualcuno dello staff o dagli ospiti presenti, che non era inquadrato in quel momento.Eleonora Daniele chiede silenzio: "Ora solo preghiera"Dopo l'impatto del Fuorionda, Eleonora Daniele ha proseguito con grande compostezza e partecipazione emotiva:"Come giornalista leggo una delle notizie più tristi per tutto il mondo: il Papa è morto.

