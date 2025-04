Fiumicino furti in aeroporto ladro colto sul fatto dalla Polaria

Fiumicino, 21 aprile 2024 – Si aggirava tra i viaggiatori in transito al terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci come uno qualunque, ma nei fatti era un ladro seriale. Gli agenti della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino lo hanno colto in flagrante mentre metteva a segno l’ennesimo furto, bloccandolo pochi istanti dopo il colpo.L’operazione è il risultato di un’indagine partita dalla denuncia di una passeggera pakistana alla quale era stata sottratta la valigia. Visionando attentamente le immagini del sistema di videosorveglianza dello scalo, gli investigatori sono riusciti a identificare il responsabile, tracciandone con precisione i movimenti all’interno dell’aeroporto.L’altro giorno, il ladro – un cittadino di origine algerina – si è nuovamente confuso tra i viaggiatori, fingendosi un passeggero in attesa. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 21 aprile 2024 – Si aggirava tra i viaggiatori in transito al terminal 3 dell’Leonardo da Vinci come uno qualunque, ma nei fatti era unseriale. Gli agenti della Polizia di Frontiera Aerea dilo hannoin flagrante mentre metteva a segno l’ennesimo furto, bloccandolo pochi istanti dopo il colpo.L’operazione è il risultato di un’indagine partitadenuncia di una passeggera pakistana alla quale era stata sottratta la valigia. Visionando attentamente le immagini del sistema di videosorveglianza dello scalo, gli investigatori sono riusciti a identificare il responsabile, tracciandone con precisione i movimenti all’interno dell’.L’altro giorno, il– un cittadino di origine algerina – si è nuovamente confuso tra i viaggiatori, fingendosi un passeggero in attesa.

