Fiume Po cala allerta in Emilia Romagna Cesari Grazie ai volontari

cala l'allerta dell'Arpae: stop alle criticità ancora oggi in vigore in molte zone delle pianure reggiane per il passaggio della piena del Po, e diventa arancione, più moderata, col colmo che transita verso il Delta, nel Ferrarese.Nel Parmense, la. Parmatoday.it - Fiume Po, cala l'allerta in Emilia-Romagna. Cesari: "Grazie ai volontari" Leggi su Parmatoday.it Per la giornata di domani, martedì 22 aprile,l'dell'Arpae: stop alle criticità ancora oggi in vigore in molte zone delle pianure reggiane per il passaggio della piena del Po, e diventa arancione, più moderata, col colmo che transita verso il Delta, nel Ferrarese.Nel Parmense, la.

Notizie raccolte sul web: Fiume Po, cala l'allerta in Emilia-Romagna. Cesari: Grazie ai volontari; Meteo di Pasquetta: allerta rossa in Emilia-Romagna e Lombardia, arancione in Veneto - Piogge e temporali, allerta gialla nel sud Sardegna; Cala l'allerta in Emilia-Romagna, arancione per il Po; Fiumi e maltempo, Po e Ticino sotto osservazione. Chiuso il ponte di barche a Bereguardo, il Sesia cala. Stra…; Cala il buio, arriva la piena del Po: allerta rossa, 7 famiglie pronte a evacuare - FOTO E VIDEO.

Fiume Po in piena, superata la terza soglia di allerta nel Cremonese e nel Reggiano: è in corso l'evacuazione - Il Po supera la terza soglia di allerta tra Lombardia ed Emilia. Evacuazioni in corso, massima attenzione per rischio esondazioni ... (virgilio.it)

Cala l'allerta per il Po: è arancione - Per la giornata di domani, martedì 22 aprile, cala l’allerta dell’Arpae: finisce la criticità rossa (in vigore ancora oggi) nelle pianure reggiane per il passaggio della piena del Po, e diventa aranci ... (gazzettadiparma.it)

La piena del fiume Po fa paura, superata la terza soglia di allerta nel Cremonese: evacuazioni in corso - Pericolo soprattutto tra Casalmaggiore e Boretto: allerta rossa attiva, rischio esondazioni e monitoraggi continui. Massima prudenza nelle aree vicine all’acqua ... (msn.com)