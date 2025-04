Firenze la veglia per il Papa Un velo di tristezza avvolge la nostra anima

Firenze, 21 aprile 2025 – Si è aperta con parole di profonda commozione la veglia in memoria di Papa Francesco, venuto meno questa mattina, nella Basilica della Santissima Annunziata. A presiederla è stato l'arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, che ha dato inizio alla celebrazione con un messaggio carico di emozione: "Un velo di tristezza avvolge la nostra anima per la morte di Papa Francesco – le sue parole – In questo momento di preghiera affidiamo il nostro Papa alle cure premurose di Maria, segno di consolazione". PRESSPHOTO Un momento solenne e partecipato annunciato dalla Diocesi di Firenze a poche ore dalla diffusione della notizia della morte del pontefice. Nella basilica gremita, cittadini e fedeli si sono uniti alle istituzioni e alle autorità civili e militari per rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia della Chiesa.

