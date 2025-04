Fiorentina Palladino e squadra rimasti in Sardegna Commisso rientrato a Firenze

Firenze, la dirigenza della Fiorentina, guidata dal presidente Rocco Commisso, accompagnato dalla moglie Catherine. La squadra, contrariamente a quanto annunciato, è rimasta in Sardegna, insieme all'allenatore Rocco Palladino, in vista della partita che sarà recuperata mercoledì 23 aprile alle 18,30. Rispetto per le decisioni assunte dalla Lega Serie A dopo .L'articolo Fiorentina: Palladino e squadra rimasti in Sardegna. Commisso rientrato a Firenze proviene da Firenze Post.

