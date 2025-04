Fiorentina addio a fine stagione tutto deciso ecco l’ufficialità

Fiorentina, è addio a fine stagione: arriva la decisione, non ci sono più dubbi per la squadra viola

Ottavo posto in classifica con 53 punti, sette in meno del quarto posto e sei da recuperare sulla quinta posizione ma con una gara in meno. La Fiorentina è in piena corsa per l'Europa e sogna addirittura la Champions League, un traguardo tutt'altro che raggiungibile visto il "mischione" che c'è nelle zone nobili della classifica ed un finale di stagione da vivere intensamente con molti scontri diretti.

I Viola stanno disputando un'ottima stagione anche se gli ultimi due pari hanno frenato la corsa della squadra allenata da Palladino. Fatto sta che la Fiorentina ha anche conquistato la semifinale di Conference League ed è quindi in lotta per conquistare un trofeo europeo.

