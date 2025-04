Finché morte non ci separi 2 Sarah Michelle Gellar ed Elijah Wood nel cast del sequel

sequel di Finché morte non ci separi sono iniziate a Toronto e i produttori hanno svelato il cast del film diretto da Radio Silence. Sarah Michelle Gellar è entrata nel cast del sequel del film Finché morte non ci separi, realizzato da Radio Silence e prodotto da Searchlight. I due registi, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, hanno infatti confermato i nomi delle star coinvolte in occasione del via alle riprese del lungometraggio a Toronto, in Canada. Il cast del sequel Le prime interpreti che erano state annunciate come protagoniste del sequel di Finché morte non ci separi, intitolato Ready or Not: Here I Come, erano state Samara Weaving e Kathryn Newton. La produzione ha ora confermato il coinvolgimento di Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, .

