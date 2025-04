Fagioli esaltato da Mandragora Ci sta dando una grande mano Da quando è arrivato alla Fiorentina…

Fagioli esaltato da Mandragora: le dichiarazioni del centrocampista viola sul compagno di repartoRolando Mandragora, dopo il passaggio del turno in Conference League ha parlato anche dell'ex Juve Fagioli. Le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina.Mandragora – «Sono contento, sto vivendo un ottimo momento. Sono contento di contribuire con i miei gol al bene della squadra e spero di continuare il più possibile. Assolutamente, da quando è arrivato Fagioli ci sta dando una grande mano nel palleggio e nella manovra. Ci mette spesso davanti alla porta, stasera devo ringraziare Pongracic per questo».

