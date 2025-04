F1 a Jeddah fa la differenza lo stint di Leclerc Ferrari ancora in dubbio sul ritmo in qualifica

Leclerc ha portato la Ferrari sul podio per la prima volta in stagione. Il terzo posto del Gran Premio dell’Arabia Saudita è arrivato dopo un ottima prova del monegasco, che si è rivelato ancora una volta solido nella gestione gomme. Il muretto della Rossa ha modificato in corsa la strategia, decidendo di allungare il primo stint di alcuni giri. Leclerc ha dimostrato un buon ritmo in aria pulita, firmando inizialmente un crono di un minuto e 34 secondi e poi scendendo fino all’1’33”368 alla ventottesima tornata. Il podio riporta una parvenza di serenità nel box Ferrari, ma i dubbi sul potenziale della SF-25 sono ancora numerosi.Ad ammetterlo è lo stesso Frederic Vasseur, che a Jeddah afferma: “La cosa più difficile da spiegare è la differenza tra il ritmo in qualifica e quello in gara. Leggi su Sportface.it Charlesha portato lasul podio per la prima volta in stagione. Il terzo posto del Gran Premio dell’Arabia Saudita è arrivato dopo un ottima prova del monegasco, che si è rivelatouna volta solido nella gestione gomme. Il muretto della Rossa ha modificato in corsa la strategia, decidendo di allungare il primodi alcuni giri.ha dimostrato un buonin aria pulita, firmando inizialmente un crono di un minuto e 34 secondi e poi scendendo fino all’1’33”368 alla ventottesima tornata. Il podio riporta una parvenza di serenità nel box, ma i dubbi sul potenziale della SF-25 sononumerosi.Ad ammetterlo è lo stesso Frederic Vasseur, che aafferma: “La cosa più difficile da spiegare è latra iline quello in gara.

