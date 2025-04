Casertanews.it - Elezioni Rsu, la Cisal esulta: "Il radicamento del nostro sindacato è inconfutabile"

“Ildella nostra organizzazione è un dato. Sono soddisfatto per i risultati ottenuti in questa tornata elettorale per il rinnovo delle Rsu", così si è espresso Ferdinando Palumbo, Segretario Generale dellaCaserta commentando i risultati nei comparti delle.