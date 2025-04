Elezioni RSU 2025 al CNR la FLC CGIL conquista la maggioranza delle rappresentanze

CGIL alle Elezioni RSU 2025 all’interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Con una partecipazione del 67,7% a livello nazionale, l’appuntamento elettorale ha mostrato un forte senso di responsabilità da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, anche in un periodo complesso come la settimana . Elezioni RSU 2025 al CNR: la FLC CGIL conquista la maggioranza delle rappresentanze Scuolalink. Scuolalink.it - Elezioni RSU 2025 al CNR: la FLC CGIL conquista la maggioranza delle rappresentanze Leggi su Scuolalink.it Affluenza alta, partecipazione diffusa e un risultato significativo per la FLCalleRSUall’interno del Consiglio NazionaleRicerche (CNR). Con una partecipazione del 67,7% a livello nazionale, l’appuntamento elettorale ha mostrato un forte senso di responsabilità da partelavoratrici e dei lavoratori, anche in un periodo complesso come la settimana .RSUal CNR: la FLClaScuolalink.

Altre testate riportano aggiornamenti: CNR, Elezioni RSU 2025: grande successo della; RSU 2025, FLC CGIL primo sindacato nelle Scuole di Roma e Provincia. Primi anche nelle Università, negli Enti di Ricerca e nell’AFAM del Lazio – FLC CGIL ROMA E LAZIO; Elezioni RSU: Flc Cgil primo sindacato all’Unibas, al Cnr di Tito e al Conservatorio di Potenza; ELEZIONI RSU 2025: OLTRE 300 CANDIDATI PER LA FLC CGIL MODENA!; FLC, ECCO I NOMI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI RSU DEL 14, 15 E 16 APRILE.

CNR, elezioni RSU 2025: grande successo della FLC CGIL - La nostra organizzazione cresce ancora e si riconferma di gran lunga il primo sindacato al CNR passando dal 40.1% al 47.7% dei voti ... (flcgil.it)

Elezioni RSU Scuola 2025 La CISL primo sindacato in provincia di Nuoro - La CISL Scuola vince la tornata elettorale provinciale 2025 per le RSU raccogliendo 1409 preferenze e il 39% sul totale dei votanti (che sono stati 3580) staccando di 7 punti percentuali la Gilda, di ... (cronachenuoresi.it)

RSU 2025, la FLC CGIL si conferma primo sindacato della conoscenza in Puglia - La FLC CGIL si conferma primo sindacato della conoscenza in Puglia alle RSU 2025. Quasi 20mila voti nella scuola, risultati solidi anche in AFAM, ricerca e università. (informatissimo.net)