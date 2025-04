Ederson ha ripreso per mano l’Atalanta quando è al top la Dea è tutta un’altra squadra

Bergamonews.it - Ederson ha (ri)preso per mano l’Atalanta: quando è al top, la Dea è tutta un’altra squadra

E’ una vittoria dal peso specifico inestimabile quella cheha confezionato nella notte di San Siro. Un regalo di Pasqua migliore di questo proprio non poteva esserci per la Dea che grazie all’1-0 rifilato al Milan ha compiuto un passo importantissimo verso la qualificazione alla prossima Champions League.Tre punti vitali per bilndare il terzo posto, per tenere a debita distanza il Bologna – capace di battere la capolista Inter a tempo scaduto, ma sempre distante 4 punti – e per mettere ulteriore pressione alla Juventus, impegnata questa sera (lunedì 21 aprile) al ‘Tardini’ contro il Parma.La seconda vittoria consecutiva del, dopo il 2-0 al Bologna, porta la firma indelebile di, ovvero il match winner del Meazza. Il centrocampista brasiliano, infatti, ha posto la sua prestigiosa griffe sulla sfida contro ladi Sergio Conceicao: il suo colpo di testa, all’imbocco dell’ultima mezz’ora, non ha lasciato scampo all’incolpevole Maignan suggellando una strepitosa azione corale, rifinita dal colpo di testa di Bellanova e ribadita in rete, proprio dal centrocampista verdeoro con lo stesso fondamentale.