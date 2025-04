É morto Papa Francesco

Francesco, è tornato alla casa del Padre" Tgcom24.mediaset.it - É morto Papa Francesco Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'annuncio dato dal Card Farrell: "Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma,, è tornato alla casa del Padre"

