Dybala svela Mi piacerebbe giocare in Argentina e penso davvero al ritorno Vi dico come stanno le cose

Dybala svela: «penso davvero al ritorno in Argentina». Il commento dell'ex Juventus sul suo futuroA TyC Sports, Paulo Dybala ha parlato anche del suo futuro. Le dichiarazioni dell'ex numero 10 della Juve.Dybala – «La verità è che mi piacerebbe giocare in Argentina. So che anche i tifosi dell'Instituto vogliono che io torni. Ho un grande affetto per il club: è quello che ha fatto crescere la mia carriera e mi ha permesso di arrivare in Europa. È grazie a loro. E sì, ci penso davvero a tornare in Argentina. Paredes comunque un po' di pressione la mette? Mi pressa tutti i giorni con il Boca».

