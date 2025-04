Due cardinali al comando a casa i fedelissimi di Papa Francesco Così cambia la mappa del potere in Vaticano dopo la morte di Bergoglio

Vaticano comandano solo due cardinali, i soli ad avere mantenuto il loro incarico dopo la morte di Papa Francesco. Si tratta del cardinale Kevin Joseph Farrell, il camerlengo che ha annunciato la mattina del 21 aprile il decesso del Pontefice, e del cardinale penitenziere maggiore, Angelo De Donatis, già vicario del Papa come Vescovo di Roma. Tutti gli altri perdono l'incarico fin qui avuto, compreso il Segretario di Stato Pietro Parolin: dicasteri e prefetture vaticane restano quindi vacanti come la stessa sede Papale in attesa del Conclave che si aprirà entro un paio di settimane per scegliere il successore di Jorge Mario Bergoglio. Poi il nuovo Papa potrà riconfermare nell'incarico ricoperto fino a Pasqua tutti, o scegliere altri al loro posto, cosa che probabilmente verrà fatta subito per alcuni incarichi essenziali per il Papato.

