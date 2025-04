Due bossoli e un proiettile ritrovati lo sparatore denunciato Far west a Spinea

Spinea sono stati trovati dai carabinieri due i bossoli a terra. Un terzo proiettile invece gli investigatori lo hanno recuperato inesploso. È caduto forse, mentre l'arma corta - una pistola non ancora ritrovata - veniva. Veneziatoday.it - Due bossoli e un proiettile ritrovati, lo sparatore denunciato. Far west a Spinea Leggi su Veneziatoday.it Dopo la sparatoria di sabato sera al parcheggio del supermercato Pam asono stati trovati dai carabinieri due ia terra. Un terzoinvece gli investigatori lo hanno recuperato inesploso. È caduto forse, mentre l'arma corta - una pistola non ancora ritrovata - veniva.

