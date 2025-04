Dragon Ball Sparking Zero un trailer presenta il DLC Daima Character Pack ed i nuovi personaggi

trailer del DLC Daima Character Pack 1 per Dragon Ball: Sparking! Zero, confermando la valanga di anticipazioni che circolavano nei giorni scorsi. L’espansione, ispirata alla nuova serie Dragon Ball Daima, sarà disponibile ufficialmente dal 24 aprile, ma i fan più impazienti possono iniziare a giocarci già dal 22 aprile a mezzanotte, se in possesso del Season Pass o delle versioni Deluxe e Ultimate del gioco. Il trailer ha entusiasmato i fan mostrando in azione i nuovi combattenti, alcuni dei quali tratti direttamente dall’universo “mini” e stilizzato della nuova serie.Dopo aver svelato la data di uscita nei giorni scorsi, il publisher giapponese ha svelato nel dettaglio che il roster si arricchirà con Goku (Mini) Super Saiyan, Vegeta (Mini) in ben quattro trasformazioni (fino al Super Saiyan 3), oltre ai nuovi personaggi Glorio, Panzy e Majin Kuu, esclusivi dell’arco narrativo di Daima. Game-experience.it - Dragon Ball: Sparking! Zero, un trailer presenta il DLC “Daima Character Pack” ed i nuovi personaggi Leggi su Game-experience.it Bandai Namco e Spike Chunsoft hanno pubblicato il nuovodel DLC1 per, confermando la valanga di anticipazioni che circolavano nei giorni scorsi. L’espansione, ispirata alla nuova serie, sarà disponibile ufficialmente dal 24 aprile, ma i fan più impazienti possono iniziare a giocarci già dal 22 aprile a mezzanotte, se in possesso del Season Pass o delle versioni Deluxe e Ultimate del gioco. Ilha entusiasmato i fan mostrando in azione icombattenti, alcuni dei quali tratti direttamente dall’universo “mini” e stilizzato della nuova serie.Dopo aver svelato la data di uscita nei giorni scorsi, il publisher giapponese ha svelato nel dettaglio che il roster si arricchirà con Goku (Mini) Super Saiyan, Vegeta (Mini) in ben quattro trasformazioni (fino al Super Saiyan 3), oltre aiGlorio, Panzy e Majin Kuu, esclusivi dell’arco narrativo di

