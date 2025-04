Donald Trump verrà a Roma per il funerale di Papa Francesco Da Milei ai leader europei chi altro ci sarà

Donald Trump sarà a Roma nei prossimi giorni per il funerale di Papa Francesco. Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa con un suo post sulla piattaforma social Truth, «Io e Melania andremo al funerale di Papa Francesco a Roma. Siamo impazienti di esserci!», ha scritto Trump. Ironia della sorte, la missione si svolgerà a poco più di una settimana da quella negli Usa di Giorgia Meloni, durante la quale la premier lo aveva invitato proprio nella capitale italiana con ben altro intento: quello di dialogare coi leader europei in primis sulla questione dei dazi e dei rapporti commerciali. È certo che a Roma convergeranno comunque nell’occasione – circola l’ipotesi della data di sabato 26 aprile, la decisione sarà presa domani – decine di capi di Stato e di governo, che già oggi si sono precipitati sui social a rendere omaggio al Pontefice che ha guidato la Chiesa negli ultimi 12 anni. Leggi su Open.online nei prossimi giorni per ildi. Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa con un suo post sulla piattaforma social Truth, «Io e Melania andremo aldi. Siamo impazienti di esserci!», ha scritto. Ironia della sorte, la missione si svolgerà a poco più di una settimana da quella negli Usa di Giorgia Meloni, durante la quale la premier lo aveva invitato proprio nella capitale italiana con benintento: quello di dialogare coiin primis sulla questione dei dazi e dei rapporti commerciali. È certo che aconvergeranno comunque nell’occasione – circola l’ipotesi della data di sabato 26 aprile, la decisionepresa domani – decine di capi di Stato e di governo, che già oggi si sono precipitati sui social a rendere omaggio al Pontefice che ha guidato la Chiesa negli ultimi 12 anni.

Su altri siti se ne discute: Meloni da Trump: verrà in visita a Roma. L'apertura a Bruxelles; Donald Trump verrà a Roma per il funerale di Papa Francesco. Da Milei ai leader europei, chi altro ci sarà; La premier incassa un sì da Trump: “Verrà in visita a Roma”. Ipotesi di un incontro con la Ue; Meloni alla Casa Bianca: Trump verrà a Roma dove potrebbe incontrare i leader Ue. Il tycoon la elogia: È una grande persona; Meloni: «Trump verrà a Roma e valuta di incontrare Ue». E cita Donald: renderemo l'Occidente grande. Lui la el.