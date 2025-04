Donadoni Il Milan ha sempre gli stessi problemi Dietro alla squadra serve un club

Intervistato a Radio Anch'io Sport, Roberto Donadoni ha parlato del Milan dopo la sconfitta in campionato contro l'Atalanta

