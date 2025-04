DIRETTA Serie A Torino Udinese segui la cronaca LIVE

Torino’ tra i granata di Vanoli e i bianconeri di Runjaic in tempo realeIl Torino e l’Udinese si affrontano nel lunch match di Pasquetta valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni in crisi di risultati e appaiate in classifica a quota 40 che sarà DIRETTA dall’arbitro Collu della sezione di Cagliari.Bijol e Adams in un frame di Udinese Torino dell’andata (foto Ansa) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta contro il Como, che ha fatto seguito ai pareggi contro la Lazio e il Verona, i granata di Paolo Vanoli vogliono tornare al successo. Privi dello squalificato Coco, l’obiettivo è quello di centrare i tre punti per prendersi il decimo posto in solitaria. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Torino-Udinese: segui la cronaca LIVE Leggi su Calciomercato.it Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande’ tra i granata di Vanoli e i bianconeri di Runjaic in tempo realeIle l’si affrontano nel lunch match di Pasquetta valido per la trentatreesima giornata del campionato diA, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni in crisi di risultati e appaiate in classifica a quota 40 che saràdall’arbitro Collu della sezione di Cagliari.Bijol e Adams in un frame didell’andata (foto Ansa) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta contro il Como, che ha fattoto ai pareggi contro la Lazio e il Verona, i granata di Paolo Vanoli vogliono tornare al successo. Privi dello squalificato Coco, l’obiettivo è quello di centrare i tre punti per prendersi il decimo posto in solitaria.

Le ultime notizie da altri siti: Serie A: alle 12.30 Torino-Udinese. Le probabili formazioni DIRETTA; Diretta Torino-Udinese ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni; Torino Udinese: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; DIRETTA Serie A, Torino-Udinese: segui la cronaca LIVE; Torino Udinese in streaming gratis? Guarda la partita in diretta.

Serie A: alle 12.30 Torino-Udinese. Le probabili formazioni DIRETTA - "Felice di rivedere al Filadelfia Duvan Zapata che si allena con impegno e determinazione": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sull'attaccante e capitano granata, il quale sta proseguendo il ... (ansa.it)

Diretta Torino-Udinese ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - L'incontro tra le formazioni di Vanoli e Runjaic è in programma lunedì 21 aprile alle ore 12.30 presso l’Olimpico Grande Torino. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sui canali Sky Sport ... (tuttosport.com)

LIVE Torino-Udinese: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it - Torino-Udinese, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino La prima partita di questo lunedì di Pasquetta si gioca allo stadio Olimpico Gran ... (msn.com)