Diploma di benemerenza a Udine e ad altri Comuni friulani nel anniversario della Liberazione

In occasione dell'Ottantesimo anniversario della Liberazione, l'Anpi - Comitato provinciale di Udine conferirà un Diploma di benemerenza a 88 Comuni del Friuli, tra cui la Città di Udine, quale segno di riconoscenza dell'Associazione ai rappresentanti delle popolazioni friulane per quanto queste.

