Di Gennaro Leao deve fare la differenza per 38 partite non a sprazzi

Gennaro ha commentato l’ultima giornata di Serie A: le sue parole sul Milan Pianetamilan.it - Di Gennaro: “Leao deve fare la differenza per 38 partite, non a sprazzi” Leggi su Pianetamilan.it L’ex calciatore e attuale opinionista televisivo Antonio Diha commentato l’ultima giornata di Serie A: le sue parole sul Milan

Su questo argomento da da altre fonti: Di Gennaro: “Leao deve fare la differenza per 38 partite, non a sprazzi”; Di Gennaro: Conte? Forse in questo momento del campionato parole non opportune; Di Gennaro: “Leao e Theo Hernandez? Irriconoscibili. Ci penserei a…”; Di Gennaro: “Milan, Theo e Leao irriconoscibili. Inter? Se dovesse vincere…”; Di Gennaro: Theo e Leao via a fine stagione? Fossi nel Milan ci penserei bene.

Conceicao: "Leao deve trovare la concretezza per fare 20 gol e 15 assist a stagione. Gimenez? All'inizio è dura" - I momenti sono diversi, con anche qualche giocatore diverso. Cerchiamo di fare una buona partita. Dobbiamo entrare forte in partita e vincere". "Il gruppo sta bene. Anche Loftus-Cheekè stato operato e ... (eurosport.it)

Di Gennaro: “Milan indecifrabile, non sarà facile oggi. Su Theo e Leao…” - Ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l’ex giocatore Antonio Di Gennaro per presentare ... Vedo giocatori come Maignan, Leao e Theo che quest'anno fanno delle ... (msn.com)

Ganz su Leao: "Deve rendersi conto che gioca nel Milan: non può fare una prestazione buona e una no" - Ganz su Leao: "Deve rendersi conto che gioca nel Milan: non può fare una prestazione buona e una no" Tra i tanti calciatori sotto i riflettori all'interno della rosa del Milan, ci sono anche gli ... (informazione.it)