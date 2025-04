Delap Juventus conferme dall’Inghilterra il top club punta l’attaccante dell’Ipswich Town Novità in vista della prossima estate

Come confermato dal Manchester Evening News, il Manchester United ha messo gli occhi su Victor Osimhen e su Liam Delap. l'attaccante classe 2003 dell'Ipswich Town, accostato anche al calciomercato Juve, ha realizzato 12 reti in questa stagione in Premier League.Anche i bianconeri seguono entrambi gli attaccanti per la prossima stagione e sono ora avvisati. Lo United fa sul serio anche per il centravanti inglese.

