Decesso di Papa Francesco il comunicato ufficiale della Sala Stampa Vaticana

Sala Stampa Vaticana ha reso nota la denuncia di morte di Sua Santità Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio), nato a Buenos Aires (Argentina) il 17 dicembre 1936, residente nella Città del Vaticano e cittadino vaticano.Il documento certifica che il Pontefice è deceduto alle ore 7.35 del 21 aprile 2025, nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta, Città del Vaticano.Le cause del Decesso, così come riportato, sono:Ictus cerebraleComaCollasso cardiocircolatorio irreversibileIl Santo Padre era affetto da diverse patologie pregresse, tra cui:Episodio di insufficienza respiratoria acuta in corso di polmonite bilaterale multimicrobicaBronchiectasie multipleIpertensione arteriosaDiabete mellito di tipo IIL’accertamento della morte è stato effettuato mediante registrazione elettrocardiotanatografica. Laprimapagina.it - Decesso di Papa Francesco: il comunicato ufficiale della Sala Stampa Vaticana Leggi su Laprimapagina.it Laha reso nota la denuncia di morte di Sua Santità(Jorge Mario Bergoglio), nato a Buenos Aires (Argentina) il 17 dicembre 1936, residente nella Città del Vaticano e cittadino vaticano.Il documento certifica che il Pontefice è deceduto alle ore 7.35 del 21 aprile 2025, nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta, Città del Vaticano.Le cause del, così come riportato, sono:Ictus cerebraleComaCollasso cardiocircolatorio irreversibileIl Santo Padre era affetto da diverse patologie pregresse, tra cui:Episodio di insufficienza respiratoria acuta in corso di polmonite bilaterale multimicrobicaBronchiectasie multipleIpertensione arteriosaDiabete mellito di tipo IIL’accertamentomorte è stato effettuato mediante registrazione elettrocardiotanatografica.

Notizie raccolte sul web: Papa Francesco, il decesso per ictus cerebrale e collasso cardiocircolatorio irreversibile; Il testamento di Papa Francesco: Le mie spoglie riposino a Santa Maria Maggiore, nella nuda terra - L'Argentina in lutto dà l'addio a Francesco, Il Papa dei poveri; Morte di Papa Francesco, notizie in diretta | Ictus e attacco cardiaco le cause ufficiali della morte. L'ultima volontà: «Seppellitemi nella nuda terra». Per i funerali la data di sabato, conclave tra il 5 e il 10 maggio. Il feretro a Santa Marta; Il mondo piange papa Francesco, cause della morte ictus e collasso cardiaco. LIVE; L’addio a Papa Francesco. Il testamento: «La mia sofferenza offerta al Signore per la pace e la fratellanza dei popoli.

Papa Francesco, come è morto? La causa del decesso - La Santa Sede ha comunicato la causa ufficiale della morte di Papa Francesco che, come trapelato in giornata, non è legata a una crisi respiratoria bensì a un ictus. Alle 20, momento della constatazio ... (msn.com)

La scomparsa di Papa Francesco: un'eredità di misericordia e apertura - Questa mattina, alle 7.35, il mondo ha appreso con sgomento della morte di Papa Francesco. L’annuncio è stato dato dal cardinale camerlengo Kevin Farrell, che ha comunicato la triste notizia nella Cap ... (notizie.it)

Papa Francesco, il Vaticano: “Colpito da ictus cerebrale, coma e collasso cardiocircolatorio” - Andrea Arcangeli, direttore della Direzione di Sanità e Igiene della Città del Vaticano: "Soffriva di bronchiectasie multiple, ipertensione arteriosa, diabete tipo II" ... (ilfattoquotidiano.it)