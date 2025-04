Da Assisi Padre Moroni Non lascia un vuoto ma un pieno da raccogliere

lascia un vuoto, lascia un pieno a mio parere". Così in un'intervista all'AGI, il Custode del Sacro convento di Assisi, Padre Marco Moroni ricorda la figura di Papa Francesco e l'eredità che lascia alla Chiesa cattolica. "Papa Francesco lascia molti segni. - continua - Ha lanciato molte prospettive nuove e quindi ora chi riceverà il suo testamento avrà una grande responsabilità perché certamente ha lasciato la grande ripresa del tema della sinodalità, che è un elemento della Chiesa di sempre, ma che andava in qualche modo ripreso, rinverdito. Una chiesa davvero aperta agli ultimi, aperta agli altri, in dialogo con tutti. lascia un pieno che però è da raccogliere e da testimoniare, da portare avanti, da far crescere ulteriormente.

