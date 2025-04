Da aspettati un pugno allo schiaffo alla cinese tutte le volte in cui Papa Francesco ha perso la pazienza – I video

Leggi su Open.online

ha cessato di vivere questa mattina alle 7.35. Nei numerosissimi messaggi di cordoglio spuntati sui social poco dopo la diffusione della notizia, la maggior parte si concentra sulle straordinarie doti umane e di empatia dimostrate da Bergoglio nei suoi dodici anni di pontificato. Ursula von der Leyen ha ricordato «la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati», Roberta Metsola ha citato «il suo amore per la vita, la speranza nella pace, la compassione per l’uguaglianza e la giustizia sociale», Giorgia Meloni si è detta fortunata di aver avuto «il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti». Maera pur sempre un essere umano. E, al pari di chiunque altro, anche a lui è capitato – seppur poche– di perdere la