Cosa succede se il Papa muore durante il Giubileo È mai successo nella storia

Papa Francesco, avvenuta stamattina alle ore 7.35, apre scenari nuovi. In particolare, la morte di un pontefice durante un Anno Santo solleva questioni di carattere liturgico, giuridico e storico. Il Giubileo, istituito da Bonifacio VIII nel 1300, è un periodo straordinario di indulgenza e pellegrinaggio per i fedeli, caratterizzato da celebrazioni solenni e aperture delle Porte Sante. Ma Cosa accade se il santo padre muore nel corso di questo evento?Papa Francesco (fonte: Adn Kronos)Se il Papa muore durante un Giubileo, si attivano le procedure ordinarie stabilite dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Giovanni Paolo II nel 1996. Queste prevedono:Tutti i poteri del Papa cessano immediatamente, e il Collegio Cardinalizio assume temporaneamente la guida della Chiesa, senza potere decisionale su questioni dottrinali o istituzionali di grande portata. Cultweb.it - Cosa succede se il Papa muore durante il Giubileo? È mai successo nella storia? Leggi su Cultweb.it La morte diFrancesco, avvenuta stamattina alle ore 7.35, apre scenari nuovi. In particolare, la morte di un ponteficeun Anno Santo solleva questioni di carattere liturgico, giuridico e storico. Il, istituito da Bonifacio VIII nel 1300, è un periodo straordinario di indulgenza e pellegrinaggio per i fedeli, caratterizzato da celebrazioni solenni e aperture delle Porte Sante. Maaccade se il santo padrenel corso di questo evento?Francesco (fonte: Adn Kronos)Se ilun, si attivano le procedure ordinarie stabilite dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Giovanni Paolo II nel 1996. Queste prevedono:Tutti i poteri delcessano immediatamente, e il Collegio Cardinalizio assume temporaneamente la guida della Chiesa, senza potere decisionale su questioni dottrinali o istituzionali di grande portata.

