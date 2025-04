Condivisi i segreti della Casa Bianca L errore che può costare caro a Trump

della chat su Signal, emergono informazioni sulla Condivisione erronea di dati relativi alla residenza presidenziale Ilgiornale.it - "Condivisi i segreti della Casa Bianca". L'errore che può costare caro a Trump Leggi su Ilgiornale.it Dopo lo scandalochat su Signal, emergono informazioni sullaone erronea di dati relativi alla residenza presidenziale

"Condivisi i segreti della Casa Bianca". L'errore che può costare caro a Trump - Non poteva essere altrimenti se si considera che tra i 15 file condivisi compaiono piantine della Casa Bianca, dettagli su una porta blindata proposta per il centro visitatori e informazioni bancarie. (ilgiornale.it)

Casa Bianca, fuga di documenti sensibili (anche planimetrie): file Google Drive condivisi con migliaia di dipendenti - Secondo i documenti interni esaminati dal Washington Post, i funzionari governativi sotto la guida di Joe Biden e Donald Trump hanno condiviso in modo improprio documenti sensibili con migliaia ... (msn.com)

