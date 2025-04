Conclave la geografia dei Cardinali in corsa per il post Bergoglio

Conclave, la geografia dei Cardinali in corsa per il post Bergoglio – Cityrumors.itAll’annuncio ufficiale del decesso inizia una fase di interregno, un periodo di sede vacante, ossia “il tempo del trono vuoto” che durerà fino all’elezione del successore. Cityrumors.it - Conclave, la geografia dei Cardinali in corsa per il post Bergoglio Leggi su Cityrumors.it Dopo la morte di Papa Francesco è scattato un rigidissimo cerimoniale, immutato nei secoli, che porterà poi all’annuncio del nuovo PonteficeL’annuncio del Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo vaticano, è arrivato alle 9:47, poco più di due ore dopo la scomparsa del Pontefice. “Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa”. Bergoglio dopo essersi svegliato in condizioni discrete, come confermato da fonti vaticane, alle 7 ha avuto un malore e 35 minuti più tardi è sopraggiunta la morte., ladeiinper il– Cityrumors.itAll’annuncio ufficiale del decesso inizia una fase di interregno, un periodo di sede vacante, ossia “il tempo del trono vuoto” che durerà fino all’elezione del successore.

Notizie raccolte sul web: Il successore di Papa Francesco: la geografia del Conclave e la lotta dentro la Chiesa (di M.A. Calabrò); La corsa per il dopo Bergoglio, ecco i papabili e la geografia del Conclave; La corsa per il dopo Bergoglio, tutti i possibili favoriti: ecco la geografia del Conclave che sceglierà il nuovo Papa; Conclave al buio e Giubileo 2025: cosa accade quando muore il Papa, la corsa per la successione e quanti vo...; Papa tutti i cardinali in corsa per la successione di Francesco.

La corsa per il dopo Bergoglio, ecco i papabili e la geografia del Conclave - Sono 135 i cardinali con diritto di voto, 107 gli elettori nominati da Bergoglio. Tra i papabili per la successione gli italiani Parolin, Zuppi e Pizzaballa ... (msn.com)

Il successore di Papa Francesco: la geografia del Conclave e la lotta dentro la Chiesa - Sarà il Conclave più numeroso e internazionale della storia, l'80% dei cardinali sono stati nominati da Bergoglio. Ma per Trump è una partita: abbassa i toni, ... (huffingtonpost.it)

La corsa per il dopo Bergoglio, tutti i possibili favoriti: ecco la geografia del Conclave che sceglierà il nuovo Papa - Sono 135, al momento attuale, i cardinali con diritto di voto e che potranno entrare nel Conclave per scegliere il nuovo Papa : in bilico c'è solo la ... (msn.com)