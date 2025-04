Conceicao e lo sfogo dopo il KO con l’Atalanta Sappiamo importanza della semifinale con l’Inter ma non salva niente

Conceicao, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, fa riferimento alla semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’InterIntervenuto in conferenza stampa al termine di Milan Atalanta, il tecnico dei rossoneri Sergio Conceicao usa parole dure per commentare la stagione della propria squadra, e si proietta così alla semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter.PAROLE – «Sì certo, i ragazzi sanno che è una partita importante perché ci può dare un’altra finale e abbiamo coscienza di questo. Che al di là del derby è una semifinale: vogliamo molto disputare la finale di Roma. Ma sinceramente non può salvare niente. L’ambiente da quando sono arrivato e dopo la vittoria della Supercoppa, appena arrivato un risultato meno positivo si è iniziato a parlare della panchina, di allenatori, destra, sinistra. Internews24.com - Conceicao e lo sfogo dopo il KO con l’Atalanta: «Sappiamo importanza della semifinale con l’Inter, ma non salva niente!» Leggi su Internews24.com di RedazioneIl tecnico del Milan, Sergiola sconfitta contro, fa riferimento alladi ritorno in Coppa Italia controIntervenuto in conferenza stampa al termine di Milan Atalanta, il tecnico dei rossoneri Sergiousa parole dure per commentare la stagionepropria squadra, e si proietta così alladi ritorno in Coppa Italia contro.PAROLE – «Sì certo, i ragazzi sanno che è una partita importante perché ci può dare un’altra finale e abbiamo coscienza di questo. Che al di là del derby è una: vogliamo molto disputare la finale di Roma. Ma sinceramente non puòre. L’ambiente da quando sono arrivato ela vittoriaSupercoppa, appena arrivato un risultato meno positivo si è iniziato a parlarepanchina, di allenatori, destra, sinistra.

