Cina rapporto prevista maggiore produzione di cereali nel 2025

Cina e' pronta a registrare un ulteriore aumento della produzione di cereali nel 2025, dopo il record dello scorso anno di 706,5 milioni di tonnellate, rafforzando al contempo la propria capacita' di fornire cereali e altri importanti prodotti agricoli, ha mostrato un rapporto. La produzione cerealicola del Paese nel 2025 dovrebbe raggiungere i 709 milioni di tonnellate, grazie ai maggiori sforzi per aumentare la resa unitaria dei raccolti su larga scala e al crescente entusiasmo per la semina e la produzione di cereali, secondo il rapporto pubblicato ieri dal Comitato cinese per le prospettive dell'agricoltura, sotto il controllo del ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali. Secondo il rapporto, nel 2025 la produzione di soia dovrebbe crescere del 2,5% su base annua, raggiungendo i 21,17 milioni di tonnellate.

