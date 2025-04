Cina capacita’ installata di generazione energia 146

La capacita' installata complessiva di generazione di energia elettrica in Cina ha raggiunto i 3,43 miliardi di chilowatt alla fine di marzo, segnando un aumento del 14,6% su base annua, hanno mostrato ieri i dati ufficiali. La capacita' di generazione di energia solare e' ammontata a 950 milioni di chilowatt alla fine del mese scorso, con un aumento del 43,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo l'Amministrazione nazionale dell'energia (NEA). La capacita' di generazione di energia eolica si e' attestata a 540 milioni di chilowatt alla fine di marzo, con un aumento del 17,2% anno su anno, secondo i dati della NEA. Nei primi tre mesi del 2025, le principali societa' cinesi di generazione di energia hanno investito 132,2 miliardi di yuan (circa 18,34 miliardi di dollari) in progetti di generazione di energia, con un calo del 2,5% su base annua.

